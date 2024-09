Tempestade Boris deixa ao menos sete mortos na Europa central e oriental

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 11:32 Para compartilhar:

A tempestade Boris deixou até o momento sete mortos, vários desaparecidos, milhares de evacuados e uma grande devastação em cinco países da Europa central e oriental.

As chuvas torrenciais e inundações afetaram República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Áustria e Romênia.

Após a morte de quatro pessoas no sábado no sudeste da Romênia, Boris deixou neste domingo (15) mais uma vítima neste país. Além disso, uma pessoa morreu afogada na Polônia e um bombeiro faleceu na Áustria durante uma operação de resgate.

Outras quatro pessoas estão desaparecidas na República Tcheca.

As impressionantes imagens das inundações, capturadas por fotógrafos da AFP, mostram bairros inteiros alagados, ruas submersas e moradores sendo resgatados. A tempestade provocou cortes de energia em vários países, interrupções na rede de transporte e evacuações em massa.

Uma quinta vítima da tempestade foi encontrada neste domingo na Romênia, na região mais afetada, Galati (sudeste), onde milhares de moradias foram severamente atingidas.

Na localidade de Pechea, situada na região de Galati, Sofia Basalic, de 60 anos, perdeu tudo nas inundações.

“A água entrou na casa, arrancou as paredes, tudo. Levou as galinhas, os coelhos, tudo. Levou o fogão, a lavadora, o refrigerador, não me restou nada”, disse à AFP.

No sábado, Boris já havia causado quatro mortes no sudeste da Romênia.

Milhares de pessoas foram evacuadas e as operações continuam no domingo na Polônia e na República Tcheca, onde milhares de casas estão sem eletricidade.

“Temos a primeira morte confirmada por afogamento, na região de Klodzko”, na fronteira polaco-tcheca, disse neste domingo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, que desde sábado viaja pelo sudoeste do país, a área mais afetada pelas inundações.

Na República Tcheca, a situação é especialmente grave no nordeste do país, onde grande parte da cidade de Opava foi evacuada devido ao transbordamento do rio de mesmo nome.

As fortes chuvas começaram na manhã de sexta-feira na República Tcheca e na Polônia e devem durar pelo menos até segunda-feira.

