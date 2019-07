Tempestade adia largada da etapa de Iowa da Fórmula Indy

A largada da etapa de Iowa da Fórmula Indy, que estava prevista para ocorrer às 20h15 (de Brasília), em horário adiantado em relação ao horário originalmente programado, acabou sendo adiada na noite de sábado por causa das condições climáticas extremamente adversárias no circuito de Newton.

A pista oval do autódromo local foi atingida por uma forte tempestade poucos minutos antes do início da prova e deixou a pista sem condições de uso para os pilotos. Até o final da noite deste sábado (pelo horário de Brasília), ainda não havia um horário marcado pata o começo da corrida, assim como ainda não era certo se a mesma teria a sua largada adiada para ocorrer no domingo.

Antes da tempestade atrasar bruscamente a programação deste sábado em Newton, o francês Simon Pagenaud, vencedor da etapa passada da temporada, em Toronto, no Canadá, conquistou a pole position da prova em Iowa na sexta-feira. E ele garantiu a primeira colocação no treino classificatório no qual ficou logo à frente do australiano Will Power, seu companheiro de equipe Penske.

O norte-americano Josef Newgarden, atual líder do campeonato da Indy, com 434 pontos, garantiu o terceiro posto do grid, também com um carro da Penske.