Temperatura firme e sem chuva para São Paulo nesta terça-feira

As condições do tempo seguem inalteradas na cidade de São Paulo, nesta terça-feira (1). De acordo com as estações meteorológicas da prefeitura, o tempo permanece firme e sem previsão de chuva.

O mês de outubro vai começar com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade, inferiores a 30%. O ar seco dificulta a dispersão dos poluentes e aumenta o risco de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar na região metropolitana.

Nesta terça-feira, o sol predomina e faz calor. Mínima de 19°C e máxima de 35°C. Atenção com os baixos índices de umidade e a temperatura alta, o que exige maiores cuidados com a saúde, principalmente de idosos e crianças.

Em Cuiabá e Corumbá, as temperaturas podem alcançar até 42°C. Apenas na quarta-feira (2), a chegada de uma frente fria começará a trazer o retorno de ar mais frio, com a previsão de queda nas temperaturas entre quinta e sexta-feira no Sul e em parte da região sudeste, especialmente no leste e sul de São Paulo, no fim da semana.