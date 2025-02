Temperatura em pontos de concentração de blocos do carnaval de SP chega a 59,9°C

Com as temperaturas elevadas devido às ondas de calor, registros feitos com câmera termográfica mostram temperaturas acima de 50°C nos principais pontos de concentração dos blocos de carnaval de São Paulo. As fotografias foram tiradas na semana passada pelo movimento as Águas Vão Rolar, que reúne diversos blocos paulistas e cariocas. O calor intenso preocupa os organizadores dos cortejos.

No centro de São Paulo, a Praça Roosevelt registrou 50,3ºC, a República 55,9ºC, o Teatro Municipal 47,4ºC e o Shopping Light 49,3ºC.

A maior temperatura registrada foi no Largo da Batata, em Pinheiros, onde os termômetros chegaram a 59,9ºC. Ainda na zona oeste, na Avenida Sumaré, em Perdizes, estava 48,8ºC.

Na zona sul, a câmera termográfica marcava 59,4ºC no Parque Ibirapuera.

Para a Grande São Paulo, nos próximos dias, a temperatura deve ficar até 5 graus acima da média histórica. O mês de fevereiro já é um dos mais quentes registrados na cidade de São Paulo pelo Inmet em mais de 80 anos. E março também seguirá ritmo semelhante: a média histórica de temperatura máxima em São Paulo para março é de 28°C, mas a previsão é de que o mês comece oscilando entre 33°C e 34°C, devendo cair para 32°C na terça-feira, 4.

O calor intenso pode ocasionar pancadas de chuva, mas não deve haver chuva generalizada. Não há previsão de frente fria passando pela costa paulista até a Quarta-Feira de Cinzas.

O carnaval paulista será o maior do Brasil, com recorde de blocos. Ao menos 16 milhões de pessoas são esperadas durante os dias de folia neste ano. Além dos desfiles no Sambódromo, serão 601 blocos de rua.

Com a expectativa de muito calor, a Prefeitura de São Paulo diz que irá distribuir 2,2 milhões de copos de água em 158 tendas espalhadas pela cidade. O fornecimento previsto atende apenas 12,5% do público, ou seja, um copo de água para cada oito foliões.

A gestão municipal alega que irá colocar nas ruas 2 caminhões com torneira e 5 bebedouros para amenizar o calor. A ação será realizada em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Além disso, 18 caminhões-pipa também vão lançar jatos d’água para refrescar o público durante a folia.

Haverá pontos de distribuição de água também em cinco estações do Metrô de São Paulo:

– Estação Vila Madalena

– Estação República

– Estação Anhangabaú

– Estação Barra Funda

– Estação Sé