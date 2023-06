Temperatura em Pequim supera 39°C, recorde para junho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2023 - 6:31 Compartilhe

A capital da China registrou nesta sexta-feira (16) a temperatura de 39,4 graus centígrados, um recorde para meados de junho, informou o serviço meteorológico nacional, no momento em que parte do país enfrenta uma onda de calor.

“Por volta das 14H30 (3H30 de Brasília), a temperatura no observatório dos subúrbios do sul de Pequim atingiu 39,4°C, um recorde para meados de junho”, anunciou o serviço meteorológico em sua conta oficial na rede social Weibo.

As ondas de calor no verão (hemisfério norte) são comuns na China, em particular nas regiões áridas do oeste e sul do país.

Mas a China registrou condições meteorológicas extremas nos últimos meses, agravadas pelas mudanças climáticas, segundo os cientistas.

Em janeiro, o recorde de frio foi registrado em Mohe, na fronteira com a Rússia (-53°C).

No ano passado, a China teve o mês de agosto mais quente desde o início dos registros em 1961, após semanas de uma onda de calor sem precedentes.

tjx-sbr/ybl/mis/avl/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias