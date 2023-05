Temperamento de Vini Jr irrita jogador do Osasuna e causa confusão no vestiário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 10:40 Compartilhe

Se em campo o atacante Vinícius Júnior impressionou seus rivais pelos dribles e belas jogadas, fora dele o jogador brasileiro voltou a ser alvo de polêmica. Na final da Copa do Rei, que foi vencida pelo Real Madrid neste sábado, Chimy Ávila não gostou de um comentário do jogador revelado pelo Flamengo e logo uma confusão se formou. Após o tumulto, o atleta argentino mandou um recado a seu desafeto: “O treinador ou os colegas de time vão corrigir isso”, afirmou.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Chimy Ávila, que entrou no segundo tempo, teve uma áspera discussão com o atleta brasileiro após o fim do primeiro tempo por conta de um comentário provocativo.

Imagens da transmissão da partida mostram uma discussão entre jogadores do Real Madrid e do Osasuna a caminho dos vestiários. Ao perceber que Vinícius Júnior estava envolvido, Lucas Vázquez agiu rápido para tirar o atacante da confusão. O jornal Marca publicou um vídeo nas redes sociais com imagens do desentendimento entre os atletas

O atleta argentino não comentou sobre o teor do discurso do brasileiro, mas falou sobre o seu comportamento durante as partidas. “O Vinícius tem seu jeito particular de se comportar e jogar esse tipo de jogo. É extraordinário. Mas somos pessoas. O importante é ser um bom ser humano, mas se tiver um coração negro, isso é impossível”, afirmou Ávila.

Ávila fez elogios ao camisa 20 em relação a sua capacidade como atleta e prevê que, com a idade, ele deva adotar outro tipo de comportamento. “O Vinícius tem muito par dar, gosto dele como jogador. O treinador e os seus companheiros de equipe vão corrigir isso”, comentou.

