“Temos uma sintonia natural”, diz modelo apontado como novo affair de Luana Piovani

O modelo português Ruben Rua chamou a atenção dos internautas após ser apontado como o novo affair de Luana Piovani. Ele apresenta um reality show em Portugal junto com a atriz. “Temos uma sintonia e uma cumplicidade natural. Luana foi das pessoas mais fantásticas que Deus colocou no meu caminho esse ano”, disse ao jornal Extra.

Ruben disse que apoia Luana em sua mais recente separação de Pedro Scooby. Ele também foi casado por um ano e meio com uma atriz portuguesa.

O modelo disse que já esteve no Brasil duas vezes e que adora as telenovelas do País. Ele ainda disse que não descarta atuar um dia em alguma produção brasileira. “A minha experiência como ator foi boa. Eu gostei, mas acredito que o meu caminho é como apresentador. Por que não atuar no Brasil? No mundo de hoje não existem limites, fronteiras ou barreiras”, disse Ruben.