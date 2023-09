‘Temos um piloto em casa’, diz morador após desaparecimento de F-35 nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 18:41 Compartilhe

“Acredito que temos um piloto em nossa casa”, “aterrissou no jardim”, explicou tranquilamente um morador da Carolina do Sul ao serviço de emergência dos Estados Unidos, depois que um militar se ejetou de um F-35, segundo uma gravação de áudio divulgada nesta sexta-feira (22).

No domingo, uma base militar da Carolina do Sul pediu à população que ajudasse a encontrar um avião de combate F-35 desaparecido, cujo valor é estimado em 80 milhões de dólares (quase 400 milhões de reais).

A base informou que o piloto tinha se ejetado e estava bem, mas sem citar nenhuma palavra sobre os detalhes do “incidente”.

Desde então, o tema tem divertido e deixado os americanos perplexos.

Segundo o áudio divulgado hoje por diversos meios de comunicação do país, o piloto falou por telefone com o serviço de emergência 911 graças a esse morador.

Primeiro, o morador tenta explicar a situação inusitada para uma operadora, que ouve perplexa.

“Temos um piloto em casa. Ele se ejetou do avião. Só queríamos saber se é possível enviar uma ambulância, por favor”, disse o morador.

“Me desculpe, mas o que aconteceu?”, pergunta a operadora desconcertada.

“Temos um piloto em casa”, repete o morador. “Acho que aterrissou no meu jardim”.

Em seguida, o piloto pega o telefone e fala com a operadora.

“Sou piloto de um avião militar e me ejetei, então simplesmente desci de paraquedas até o chão”, explica. “Você pode enviar uma ambulância?”

A operadora, no entanto, parece não entender que está falando com o piloto.

“A que distância caiu?”, pergunta ela ao piloto.

“Estava a 2.000 pés”, responde o militar.

“Ok, e o que provocou a queda?”, pergunta a operadora. “Uma falha do avião”, responde o piloto.

Em seguida, o militar conta que “não tem certeza de onde está o avião” e pergunta se há notícias circulando sobre o assunto.

“Ainda não vi nada”, responde a operadora.





Os destroços do F-35 foram encontrados no condado de Williamsburg, na Carolina do Sul, a nordeste da Base Conjunta de Charleston, de onde o avião havia decolado em um voo de treinamento de rotina.

