Temos sistema financeiro moderno e sólido, diz Aquino na CAE do Senado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 11:20 Compartilhe

Indicado à Diretoria de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino afirmou nesta terça-feira, 4, que o sistema financeiro brasileiro é moderno e sólido. Ele também destacou a importância do cooperativismo para o mercado de crédito, durante sabatina realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). “Adianto que o BC é uma instituição de Estado, que preza pela ética”, afirmou.

Sobre o cooperativismo, Ailton detalhou a importância do setor como um todo e também por áreas no País. “Acredito que o cooperativismo de crédito desempenha papel relevante no desenvolvimento socioeconômico, em especial em nível regional”, afirmou.

Sobre o seu papel à frente da diretoria, o postulante disse se tratar de um trabalho desafiador, mas salientou que precisa ser feito, pois, afinal, as crises financeiras custam “bilhões aos países”. Ele falou ainda da importância das ações da área para a macroeconomia, a estabilidade do sistema e também questões microeconômicas. “Estou muito honrado por aqui estar. Emociono-me ao lembrar que foram muitos obstáculos ao longo do caminho: família pobre, negro e do interior da Bahia”, citou, agradecendo a familiares e professores. Disse também que tem 25 anos e 6 meses de trabalho no Banco Central.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias