Temos responsabilidade de fazer melhor, diz Lula ao encerrar G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 14:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 19 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (19) que o G20 tem a “responsabilidade de fazer melhor” e transmitiu o comando do grupo para a África do Sul, que liderará o bloco em 2025 pela primeira vez.

“Esta não é uma transmissão de presidência comum, é a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem a América Latina e a África”, disse o líder brasileiro na sessão de encerramento do G20 do Rio de Janeiro.

Lula ainda desejou “sucesso” ao presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e citou palavras do histórico líder contra o apartheid Nelson Mandela: “É fácil demolir e destruir; os heróis são aqueles que constroem”. “Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passo o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa”, salientou.

O mandatário ainda celebrou os resultados alcançados na presidência brasileira no G20 em 2024, como o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o início do debate sobre a taxação dos super-ricos, o impulso à reforma da governança global e a criação da Coalizão para a Produção Local de Vacinas e Medicamentos.

“Neste ano, realizamos mais de 140 reuniões em 15 cidades brasileiras. Voltamos a adotar declarações consensuais em quase todos os grupos de trabalho. Deixamos a lição de que, quanto maior for a interação entre as trilhas de sherpas e de finanças, maiores e mais significativos serão os resultados dos nossos trabalhos”, disse Lula. (ANSA).