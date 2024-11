‘Temos que estar atentos ao nosso corpo’, alerta Silvero Pereira após diagnóstico de problema de saúde

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/11/2024 - 15:27 Para compartilhar:

Aos 42 anos, o ator Silvero Pereira vive um momento bastante positivo em sua carreira, marcada por diversos papéis de importância. Recentemente, interpretou Francisco de Assis Pereira, responsável pelo ataque a 21 mulheres e o assassinato de 10 delas, em ‘Maníaco do Parque’, longa do Prime Video que conta a história do serial killer que marcou o país nos anos 1990.

Silvero abordou há alguns dias em suas redes sociais o seu diagnóstico de hipertensão arterial. Ele fez alertas sobre a doença e contou o que fez de diferentes após descobrir a doença.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, o ator falou sobre a hipertensão e também aproveitou para abordar outros temas, como o convite o convite que recebeu do produtor Marcelo Braga para interpretar Francisco de Assis Pereira, os próximos projetos profissionais e aproveitou para opinar sobre remakes de novelas clássicas.

“Agora estou super bem. Fiz exames, mudei minha rotina e minha alimentação, e está tudo sob controle. Hipertensão é uma doença muito comum na sociedade, mas, com tratamento e cuidado, os riscos são mínimos. Temos que estar atentos ao nosso corpo e em dia com nossa saúde”, disse o ator sobre como está lidando com a sua doença.

Questionado sobre os próximos projetos profissionais para o final de 2025, Silvero contou que está iniciando um filme no Piauí, chamado Cruz pra Quem Merece, e, logo depois, ingressa no elenco da novela A Garota do Momento, a nova novela da Globo.

Com a nova tendência da TV Globo de criar remakes de novelas clássicas, que não está sendo bem aceita pelos veteranos, Silvero Pereira também deu sua opinião sobre o assunto.

“Acho que é o público quem deve decidir. Fiz parte do remake de Pantanal e foi um grande sucesso. Eu, particularmente, gosto muito de releituras. Afinal, a arte está cheia delas, no teatro, na música e no cinema. A responsabilidade de reproduzir uma obra já existente e de sucesso é, sem dúvidas, um risco maior, porque sempre haverá comparações. Mas gosto dos dois formatos: novas histórias e releituras, novos olhares”, opinou.

Carreira de Silvero Pereira

O ator Silvero Pereira começou a carreira no teatro, aos 17 anos. Em Fortaleza, fundou duas companhias, Inquieta e As Travestidas, ambas formadas por atores e atrizes transexuais e travestis;

Ele começou a despontar também no cinema até estrear na televisão, com destaque em A Força do Querer (2017) na pele do motorista Nonato, que também trabalha como drag queen com a identidade de Elis Miranda. O ator recebeu vários prêmios de revelação pelo desempenho na novela da Globo;

Em 2018, Silvero participou do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Outro sucesso veio na pele do justiceiro Lunga no filme Bacurau (2019).