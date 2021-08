‘Temos objetivo em comum com a Monja Coen’, diz Ambev sobre moderação no consumo de álcool

Em nota, a Ambev esclareceu a escolha da Monja Coen como “embaixadora da moderação” do consumo de bebidas alcoolicas.

+Marcas usam Monja Coen e Sabrina Sato para ‘vender’ cerveja e a carne do churrasco

Segundo a empresa, a proposta é “estimular o consumo responsável por meio do autoconhecimento, que para nós é a chave da moderação”. O comunicado destaca ainda que a gigante de bebidas anunciou, em 2020, a meta de ajudar 2,5 milhões de brasileiros a reduzirem o consumo excessivo de álcool até 2022.

“Trata-se de um compromisso público, que tem como objetivo oferecer ferramentas de ensino para que as pessoas compreendam suas relações com o álcool a partir de cinco comportamentos, sendo eles: autoconhecimento, contar doses, planejar o consumo, hidratar-se e diversificar o consumo”, afirma. Segue, portanto, o convite para que as pessoas acessem a Plataforma de Moderação.

“Temos um objetivo em comum com a Monja, que é o de promover o equilíbrio e a moderação, tão necessários no momento atual. As mensagens são de promoção da saúde, não abordam produtos ou marcas. Acreditamos que juntos podemos construir um mundo melhor para todos”, continua o texto, que ainda traz a declaração de Carla Crippa, vice-presidente de relações com a sociedade da Ambev no Brasil.

“O tema da moderação é muito importante e deve ser falado por todos na sociedade, inclusive pela monja. É um convite para o autoconhecimento e o equilíbrio”, finaliza a executiva.

Veja também