Temores com Covid ofuscam estímulos e ações da China caem

(Reuters) – As ações da China caíram nesta quinta-feira, uma vez que as preocupações com os casos recorde de Covid-19 no país ofuscaram o otimismo com novo estímulo econômico.

Já as ações de Hong Kong acompanharam os mercados asiáticos em meio às esperanças de que o ritmo de juros nos Estados Unidos irá desacelerar.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,44%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,25%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve ganho de 0,78%.

O aumento das infecções de Covid-19 nas principais cidades, incluindo Pequim, Xangai e Guangzhou, diminuiu as perspectivas de crescimento, mesmo depois de o governo implementar uma série de medidas para apoiar o setor imobiliário, além de sinalizar planos para cortar a taxa de compulsório dos bancos para ajudar a economia.

A China informou na quarta-feira 31.444 novos casos locais de Covid para 23 de novembro, seu maior número diário desde o início da pandemia, há quase três anos. As cidades chinesas adotaram mais restrições para controlar a pandemia.

