Temor sobre altas de juros derruba setor de tecnologia e Nasdaq lidera perdas em Wall St

Por Bansari Mayur Kamdar e Devik Jain

(Reuters) – Wall Street caía nesta sexta-feira, com ações de crescimento e de tecnologia de megacapitalização liderando uma liquidação mais ampla do mercado, já que preocupações sobre aumentos dos juros minavam o apetite por risco.

As ações têm mostrado instabilidade desde a divulgação da ata da reunião de julho do Federal Reserve, na quarta-feira, conforme investidores tentam obter uma leitura precisa da trajetória de aperto monetário do banco central norte-americano.

O índice Dow Jones estava a caminho de registrar tímidos ganhos semanais, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 miravam sua primeira perda semanal após quatro semanas consecutivas de ganhos.

“Há muitas notícias individuais não tão boas aqui hoje e isso está apenas se manifestando numa liquidação geral do mercado”, disse Dennis Dick, operador de varejo da Triple D Trading, citando resultados fracos da Deere & Co, dados de inflação na Alemanha e uma debandada no setor de ações “meme” e de criptomoedas.

A Deere recuava 2,8% depois de ficar aquém das estimativas de lucro, já que a maior fabricante de equipamentos pesados do mundo continua a lidar com uma escassez de peças devido a problemas na cadeia de abastecimento.

Já as ações de crescimento e de tecnologia, como Amazon.com Inc e Alphabet Inc, caíam quase 2% em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O mercado de Treasuries espelhava a disparada dos yields dos títulos europeus depois que a Alemanha registrou salto recorde nos preços ao produtor em julho.

Os bancos caíam 1,3% e estavam a caminho de terminar a semana em baixa, potencialmente quebrando uma sequência de seis semanas no azul.

Às 11:41 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 1,16%, a 4.234,21 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,67%, a 33.770,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,80%, a 12.731,39 pontos.