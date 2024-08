Temor de recessão nos Estados Unidos derruba Bolsas na Ásia e Europa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2024 - 14:18 Para compartilhar:

As Bolsas desabaram nesta segunda-feira (5) como consequência da crescente preocupação dos investidores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos.

“Há um caos no mercado financeiro”, afirmou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management, e o “gatilho” foi o relatório sobre o emprego nos Estados Unidos publicado na sexta-feira, que mostrou uma desaceleração maior do que o previsto, com uma taxa de desemprego de 4,3% em julho.

Os três principais índices de Wall Street caíram na abertura: Nasdaq perdeu 3,10% até as 14h GMT (11h em Brasília), arrastado pela queda das gigantes tecnológicas americanas, o índice ampliado S&P 500 caiu 2,48% e o Dow Jones teve a redução de 2,11%.

As Bolsas europeias também terminaram em forte queda na segunda-feira. Paris perdeu 1,42%, Londres 2,04%, Frankfurt 1,82%, Madrid 2,34% e Milão 2,27%.

Na Ásia, o Nikkei 225, principal índice da Bolsa japonesa, desabou 12,4% nesta segunda, a pior queda em pontos de sua história.

O endurecimento da política monetária do Banco do Japão e a valorização do iene se somaram aos temores de recessão nos Estados Unidos, provocando a redução do índice japonês.

Taiwan e Seul caíram mais de 8%.

Os números do emprego nos EUA deram aos investidores a impressão de que “o Federal Reserve [Fed, banco central americano] pode ter adiado os cortes nas taxas de juros por muito tempo, arriscando causar uma recessão”, analisou Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth.

Para combater a inflação, o Fed elevou suas taxas de juros a seu nível mais alto em 20 anos, entre 5,25% e 5,50%, uma tentativa de desacelerar a economia americana.

Até o momento, analistas estimam que a situação econômica no país se mantinha sólida, crescia ligeiramente e a inflação havia desacelerado, um “pouso suave” após a pandemia de covid-19.

Mas agora os mercados acreditam que o Federal Reserve terá que cortar suas taxas de forma mais acentuada do que o planejado para evitar uma recessão.

As expectativas de um corte do Fed foram refletidas nas taxas no mercado de títulos: cujo os a dois anos caíram para 3,79% por volta das 14h00 GMT (11h em Brasília) e os a 10 anos ficaram em 3,72%, em comparação a 3,79% no fechamento de sexta-feira.

O petróleo também foi afetado pelos temores de uma recessão e o preço do Brent do Mar do Norte perdeu 0,89%, a US$ 76,13 (R$ 401 na cotação atual), por volta das 11h.

Seu equivalente nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), caiu 0,95%, para US$ 72,82 (R$ 384) o barril, pouco depois da queda para o seu menor número em seis meses.

Já o iene subiu acentuadamente. A moeda japonesa valorizou 2,74% em comparação ao dólar, sendo 142,62 ienes por dólar, e 2,10% face ao euro, de 156,58 ienes por euro.

bur-mgi/kd/eb/acc/es/fp/yr/dd

Deutsche Bank

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

MIZUHO FINANCIAL GROUP

NOMURA HOLDINGS

UniCredit

INTESA SANPAOLO

Société Générale

BARCLAYS

ASML Holding

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

INFINEON TECHNOLOGIES AG

STMicroelectronics

Capgemini