Temor com guerra comercial e risco fiscal deixam taxas de juros estáveis

Os juros futuros operam estáveis em toda a curva, em meio à queda do dólar e retornos dos Treasuries diante do temor de recessão global com a guerra comercial. Por outro lado, há preocupações com as contas públicas após a apresentação do Projeto de Lei e Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026. Às 9h15 desta quarta-feira, 16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava máxima de 14,740%, de 14,732% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 operava a 14,250%, de 14,255%, e o para janeiro de 2029 estava em 14,125%, de 14,141% no ajuste de terça-feira, 15.