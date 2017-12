Temer vai hoje a São Paulo para novos exames médicos

O presidente Michel Temer viaja na tarde desta quarta-feira (14) para São Paulo onde fará exames médicos. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, ele passará por revisão urológica no Hospital Sírio-Libanês.

Ainda não há informação se ele volta hoje para Brasília.

Em outubro, o presidente da República foi submetido a uma cirurgia de desobstrução do canal uretal. A agenda prevista para hoje à tarde foi cancelada. Pela manhã, Temer recebeu parlamentares e prefeitos para tratar da reforma da Previdência.