Temer retorna a Brasília após passar Natal com a família em São Paulo

O presidente Michel Temer retornou no início da noite desta segunda-feira (25) a Brasília, após passar o Natal com a família em São Paulo. Não há previsão de agenda pública na capital federal no restante do dia.

O próximo compromisso público do presidente será nesta terça-feira (26), quando deve se reunir com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB). Segundo a agenda oficial, o encontro está marcado para 15 horas no Palácio do Planalto.

Temer havia viajado para a capital paulista na sexta-feira (22), logo após participar de café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada. No evento com a imprensa, ele afirmou que deverá passar o Réveillon “na praia”.

O presidente disse, porém, ainda não ter decidido se irá com a família para a reserva base naval de Aratu, na Bahia, ou na Restinga da Marambaia, no Rio, ambas administradas pela Marinha do Brasil.