Temer: reforma da Previdência visa a combater os privilégios

O presidente Michel Temer (PMDB) voltou a defender a reforma da Previdência como instrumento de combate a privilégios do funcionalismo público e pregou a eliminação de preconceitos e do que chamou de notícias equivocadas a respeito da proposta de emenda constitucional que muda as regras da aposentadoria.

“É fundamental fazer a reforma da Previdência, que visa precisamente a combater os privilégios. Fazer a reforma da Previdência é proteger os pobres que pagam pelos que ganham muito no serviço público”, declarou o peemedebista durante breve discurso em cerimônia de premiação da revista IstoÉ a brasileiros que se destacaram em 2017, na noite desta terça-feira, 5, em São Paulo.

Temer criticou a disseminação de notícias equivocadas, citando como exemplo a informação errada de que a idade mínima de aposentadoria – 65 anos para homens e 62 anos para mulheres – valeria logo no dia seguinte à aprovação da reforma. “Ao longo de 20 anos é que se vai atingir a idade limite de [mais de] 60 anos”, contestou o presidente, numa referência à regra de transição da reforma.