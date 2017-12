Temer recebe alta, deixa o hospital Sírio-Libanês e segue para Brasília

O presidente Michel Temer deixou por vota das 11h desta sexta-feira, dia 15, o hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista. De acordo com o boletim de alta, o peemedebista já “pode voltar às suas atividades normais”.

O helicóptero levou o presidente ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Temer desembarcou às 11h15 e imediatamente embarcou no avião presidencial para Brasília, onde deve participar da cerimônia de posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) na Secretaria de Governo, agendada para as 15h.