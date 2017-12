Temer participa de reunião da OMC em Buenos Aires

O presidente Michel Temer embarca no início da tarde deste domingo, dia 10 de dezembro, para Buenos Aires (Argentina), onde participará da abertura da reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). A partida do presidente está marcada para as 13h20.

Às 16h45, Temer participa da sessão de abertura da reunião e voltará para o Brasil ainda neste domingo, com chegada prevista para as 22h30.

A maior expectativa em relação ao encontro é a rodada de reuniões paralelas entre Mercosul e União Europeia, que tem chances de terminar com um anúncio histórico: a conclusão do ponto de vista político das negociações do acordo de associação entre os dois blocos, depois de 20 anos de altos e baixos. No melhor dos cenários, alguns pontos ainda ficarão em aberto, mas haverá um rumo claro a ser percorrido pelos técnicos até a efetiva assinatura do acordo.

Para os negociadores, o ideal é anunciar o “acordo político” durante o evento, que termina na quarta-feira. Além de Temer, participam da cerimônia de abertura da reunião da OMC neste domingo o presidente argentino Maurício Macri, e os presidentes do Paraguai, Horácio Cartes, do Uruguai, Tabaré Vázquez, e do Chile, Michelle Bachelet.