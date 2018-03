Temer lamenta morte da atriz Tônia Carrero

O presidente Michel Temer lamentou, há pouco, a morte da atriz Tônia Carrero neste sábado (3), no Rio de Janeiro. A atriz, de 95 anos, não resistiu a uma parada cardíaca. Ela estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, desde sexta-feira (2) para realização de um procedimento cirúrgico que trataria uma úlcera no estômago.

“O Brasil se entristece com a morte de Tônia Carrero. A TV, o cinema e o teatro ficam com a marca indelével de seu grande talento”, afirmou Temer, em sua conta no Twitter.

O velório está previsto para este domingo (4), das 14h às 22h, no Theatro Municipal. O corpo será cremado segunda-feira (5), às 12h, no Memorial do Carmo.

Tônia Carrero nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1922, e foi batizada como Maria Antonietta de Farias Portocarrero. Consagrou-se no teatro, cinema e televisão.

Sua estreia no palco foi com a peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, ao lado do ator Paulo Autran, com quem mais tarde dirigiram uma companhia de teatro.

Na TV, ficou conhecida na década de 1980 no papel da personagem Stella Fraga Simpson, da telenovela Água Viva, de autoria de Gilberto Braga. No cinema, fez diversos filmes, como Tico-Tico no Fubá e É Proibido Beijar.

Seu último trabalho na televisão foi na telenovela Senhora do Destino, em 2004.