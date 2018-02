Temer está em São Paulo e se encontra com prefeito João Doria

O presidente Michel Temer tem agendado um encontro com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quinta-feira, 8, em São Paulo, no escritório do presidente na capital paulista. O emedebista chegou pouco depois das 10h e, oficialmente, cumpre agenda privada.

Temer não está acompanhado de seus assessores na viagem a São Paulo. O encontro com Doria foi confirmado pela própria assessoria do prefeito. Além do tucano, Temer deve se encontrar também com Antonio Claudio Mariz, seu amigo e advogado. A previsão é de que o presidente volte ainda nesta tarde para Brasília.

Michel Temer vai passar o carnaval na restinga de Marambaia (RJ) com a família e um contingente de cerca de 40 funcionários, entre seguranças, médicos, enfermeiros e equipe de comunicação.