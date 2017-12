Temer destaca melhoria da qualidade de vida em entrega apartamentos em Americana

O presidente Michel Temer entregou 896 casas em Americana, a 126 quilômetros da capital paulista, neste sábado (2). Mais cedo, ele esteve em Limeira, também no interior do estado, onde 900 apartamentos foram entregues. Temer destacou o momento oportuno para o evento, tendo em vista a proximidade com o Natal e falou sobre os avanços do seu governo. “É um governo de 18 meses com vários embaraços e, apesar disso, o Brasil não parou. A inflação caiu, os juros caíram, o salário ficou prestigiado, ficou mais fácil comer, viver, morar”, disse durante a cerimônia.

A construção do condomínio em Americana faz parte do Programa Agora, é Avançar, lançado em novembro deste ano. Participaram da solenidade o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, que também é coordenador do programa, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, e o prefeito da cidade, Omar Najar.

De acordo com o governo federal, o Condomínio Residencial Vida Nova I e II teve um custo de R$ 64,33 milhões e conta com apartamentos adaptados para pessoas com deficiência com 46,55 m² de área. Cada unidade tem dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. O empreendimento é formado por área de lazer com parque infantil, quadra de esporte e salão de festas. As habitações vão atender a 3.584 pessoas. A contrapartida do governo estadual foi de aproximadamente R$ 6 milhões. Os donos dos imóveis vão pagar, em média, R$ 120 de prestação.

O ministro da Fazenda falou sobre as oportunidades, além da nova moradia, que os beneficiados terão, por exemplo, com novas ofertas de emprego. “Quando o Temer tomou posse o país vivia uma grande recessão, o desemprego só subia. Hoje o desemprego está caindo. Foram criados 1 milhão de novos empregos. E, no devido tempo, todos aqui vão perceber que têm oportunidade de trabalhar e, não só trabalhar, mas ter empregos melhores”, disse.

O governador Geraldo Alckmin destacou a parceria entre as esferas de governo para viabilizar os empreendimentos imobiliários. “Temos que fazer parceria em benefício da população, do interesse público, da população. Esses apartamentos são resultado dessa parceria”, declarou.

Outras unidades

Com um investimento de R$ 429 milhões, outros 15 condomínios residenciais estão sendo construídos em Americana pelo governo federal. No estado de São Paulo, o valor previsto no Agora, é Avançar na área de habitação é de R$ 4,2 bilhões.

A meta do programa é concluir mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Segundo o governo, serão investidos cerca de R$ 130 bilhões. Em São Paulo, são 722 projetos com investimento de R$ 16,07 bilhões até o fim de 2018. Entre as obras estão o Rodoanel Norte, a urbanização do entorno das represas Guarapiranga e Bilings, o corredor de ônibus Leste-Oeste de São Bernardo e a dragagem do Porto de Santos.