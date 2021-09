Temer desmente Bolsonaro e diz que foi presidente quem ligou após 7 de setembro

O ex-presidente Michel Temer (MDB) desmentiu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que havia afirmado que o emedebista é quem teria ligado para ele antes do encontro que resultou em uma carta do atual chefe do Executivo após seu discurso golpista de 7 de setembro. As informações são do UOL.

Em entrevista ao programa “Roda Viva“, da TV Cultura, nesta segunda-feira (27), Temer disse que Bolsonaro ligou para ele no dia 8 de setembro e lhe perguntou o que tinha achado das manifestações de teor golpista em 7 de setembro.

“Quando chegou na quarta-feira, dia 8, eu fixei bem o horário, o presidente me ligou. Eu não falava com ele há uns 8 ou 9 meses. E ele me disse: ‘e aí, presidente, o que achou do movimento de ontem [7 de setembro]?”, disse Temer ao Roda Viva.

Temer avaliou que, após seu encontro com Bolsonaro em Brasília, e a produção da carta na qual o presidente coloca panos quentes nas ameaças que fez ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao ministro Alexandre de Moraes, o saldo foi positivo. Durante o ato na avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro disse não cumpriria qualquer ordem dada pelo ministro Moraes, e o chamou de “canalha”.

“[Eu acho que o saldo do encontro] foi positivo, porque, nos dias seguintes, em uma reunião que ele fez, em uma solenidade, ele produziu uma frase muito significativa: ‘legislativo, executivo e judiciário formam um corpo só, governam juntos’. Então foi um passo estupendo”, disse o ex-presidente.

