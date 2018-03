Temer convoca ministros para debater morte de Marielle Franco

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) – O presidente Michel Temer convocou uma reunião nesta quinta-feira (15) com os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) para debater sobre as investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL-RJ).

A reunião também contará com a presença do general Santos Cruz, secretário-executivo do Ministério extraordinário da Segurança Pública. No entanto, o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, que está em Fortaleza, não participará, mas seguirá para o Rio de Janeiro para acompanhar o desdobramento do caso. Hoje cedo, o Temer lamentou a morte de Marielle e ressaltou que “o crime não ficará impune”. Em uma publicação nas redes sociais, o chefe de Estado classificou o caso como um “ato de extrema covardia” e prestou solidariedade a familiares e amigos da ativista. Marielle Franco, 38 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira (14), no bairro de Estácio, no centro do Rio de Janeiro. Seu motorista, Anderson Pedro Gomes, também morreu. Já uma assessora da vereadora foi atingida apenas por estilhaços e sobreviveu. Ela é a principal testemunha do crime. (ANSA)