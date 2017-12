Temer comemora décima redução de juros seguida em seu governo

O presidente Michel Temer comemorou hoje (6) a redução dos juros básicos da economia pela décima vez seguida em seu governo. O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 7,5% ao ano para 7% ao ano. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Temer relacionou a redução dos juros ao trabalho de seu governo, indicando que “o Brasil está voltando aos trilhos”.

“Nós temos essa boa notícia, fruto precisamente daquilo que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, do cotidiano, do dia a dia. Não posso deixar de comemorar com você essa decisão do Banco Central, reveladora de que o Brasil está voltando aos trilhos”, disse o presidente.

No vídeo, Temer destaca que esta é a décima redução da Selic em seu governo e afirma que a medida vai facilitar a vida da população. “Com esses juros fica mais fácil para viver, para trabalhar, para comprar, para morar. Naturalmente, porque isso reduz também os juros de todo o sistema bancário”.

Menor nível da história

Com a redução de hoje, a Selic atinge o menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano, anteriormente o nível mais baixo da história, e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Somente em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia.