Temer cancela reunião com ministros para discutir sobretaxa de Trump a aço

O presidente Michel Temer cancelou a reunião que teria às 10h no Palácio do Planalto com os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima.

A reunião havia sido marcada para discutir a reação brasileira às sobretaxas impostas pelo governo norte-americano de Donald Trump às importações de aço (25%) e de alumínio (10%). A assessoria do Palácio do Planalto não soube informar o motivo do cancelamento da reunião.

A agenda do presidente prevê apenas despachos internos para o período da manhã. Na parte da tarde, Temer participa da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao Programa Internet para Todos e de liberação de recursos para municípios. O evento está marcado para as 15h.

Às 16h30, foi incluída na agenda uma cerimônia de lançamento do Processo de Conversão de Multas Ambientais em Prol das Bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba. Depois, às 17h, o presidente recebe o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo.

Outro compromisso incluído no final da manhã desta segunda foi reunião com Carissa Etienne, Diretora da Organização Pan-Americana da Saúde e Diretora Regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas, e com Joaquim Molina, Representante da OPAS/OMS no Brasil, ambos às 17h30.

Às 18h, Temer tem reunião no Planalto com vice-líderes da base aliada no Congresso Nacional, último compromisso da agenda oficial.