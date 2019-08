Temendo punição, Internacional orienta torcida a não fazer ‘Ruas de Fogo’ contra o Flamengo

Rio Grande do Sul – Adversário do Flamengo no confronto decisivo que dá vaga para as semifinais da Libertadores, o Internacional fez um pedido aos seus torcedores. Para o duelo da próxima quarta-feira, às 21h30, o clube gaúcho orientou os colorados a não a fazerem as tradicionais “Ruas de Fogo” ao redor do Beira-Rio, temendo uma punição da Conmebol.

O ato de recepcionar o ônibus da delegação com sinalizadores e artefatos pirotécnicos ganhou destaque nas conquistas das Libertadores de 2006 e 2010. Em nota oficial, o Inter pediu que o uso destes artefatos sejam evitados no pátio e no entorno do estádio.

Confira o texto na íntegra:

“O Internacional comunica que a ação Ruas de Fogo, bem como o uso de qualquer artefato pirotécnico, não pode ser realizada no pátio do Beira-Rio e nas vias no entorno do estádio no pré-jogo de quarta-feira (28/8) contra o Flamengo. O evento, organizado por torcedores, é proibido pela Conmebol, que prevê punição ao clube colorado se a determinação não for seguida.”