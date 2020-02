‘Tem o lado ruim, mas o lado bom de ter tempo para treinar’, diz Andrés Sanchez

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu entrevista após a eliminação para o Guaraní nesta quarta-feira, em Itaquera, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O mandatário elogiou o desempenho da equipe no duelo e disse que a queda precoce não altera em nada o planejamento para a temporada.

“Estamos com um mês e meio de trabalho, não tem como mudar o elenco. Estamos sempre abertos para novas contratações. Mas, como eu digo, futebol brasileiro está muito caro, uma loucura. Vocês estão vendo times grandes atrasando pagamentos. Outros clubes vão atrasar. Perdemos um pouco a mão. Eu trouxe o Yony do Benfica, achando que ele ganhava uma fortuna, mas ele está entre os que ganham menos no Corinthians. É difícil, estamos perdendo um pouco a mão, todos têm que ter consciência disso. O planejamento continua, tem o lado ruim de sair da Libertadores, mas o lado bom de que vai ter mais tempo para treinar”, declarou Sanchez.

Andrés deu crédito ao técnico Tiago Nunes, que está reestruturando a equipe. E culpou a queda precoce ao fraco desempenho no Brasileirão do ano passado, quando o time não terminou na zona de classificação para a fase de grupos.

“No ano passado, não conseguimos chegar entre os cinco e ficamos nessa situação. O time está mudando a metodologia de jogar, isso dificulta. Fizemos um grande jogo, mas, infelizmente, não conseguimos. Parabenizar a torcida que, mais uma vez, demonstrou o amor e paixão pelo Corinthians. Aplaudiu depois do jogo, só o corintiano faz isso.”

Por fim, o presidente reclamou da arbitragem de Néstor Pitana. Para ele, Gil não cometeu falta no lance do gol do Guaraní e a expulsão de Pedrinho foi exagerada. “O Pedrinho escorregou e fez a falta, o árbitro entendeu que era amarelo. No segundo lance ele foi dar uma bicicleta, estava de costas, mas o atleta chegou na frente dele. Pelo critério, o juiz deu o cartão”, declarou. “Ainda teve a falta do Gil que não foi falta. O argentino, para variar, se confundiu na falta, o Gil nem encostou. Mas faz parte do futebol”, encerrou.