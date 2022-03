Tem mais na Recopa? Raphael Veiga marcou gol em cinco das últimas seis decisões do Palmeiras Meia já deixou sua marca na Arena da Baixada e garantiu um empate ao Verdão. Das últimas finais do time, apenas na do Paulistão-2021 ele acabou passando em branco

O Palmeiras decide nesta quarta-feira, às 21h30, o título da Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR. Depois de empatarem em 2 a 2 na partida de ida, quem vencer leva a taça inédita para ambos os clubes. E se tem decisão, o torcedor palmeirense já sabe: Raphael Veiga tem grandes chances de marcar. Em Curitiba ele já deixou um, assim como em quatro das últimas cinco finais.

Um dos principais jogadores do Verdão na atualidade e talvez o melhor batedor de pênaltis do futebol brasileiro, o camisa 23 vive ótima fase e tem se destacado nas decisões que o clube tem disputado recentemente. A partir disso, ele automaticamente vira esperança para mais um jogo decisivo.

E não é à toa. Além de ter marcado, de pênalti, o gol que deu o empate ao Alviverde na Arena da Baixada, ele tem constantemente balançado a rede adversária em finais, seja em jogo único, seja em jogo da ida ou da volta. Se olhar para cada um desses duelo, somente em um deles não há a marca de Veiga: a decisão do Paulistão-2021, em que o Palmeiras passou em branco.

No primeiro jogo, em casa, empate em 0 a 0 com o São Paulo, na volta, em partida no Morumbi, derrota por 2 a 0. Anteriormente, ele já havia passado em branco na Libertadores-2020 e na Copa do Brasil-2020. No Paulistão-2020, não houve gol no tempo normal, mas sim na decisão por cobranças de pênalti.

Pegando desde a Supercopa-2021, Veiga marcou duas vezes naquele confronto em Brasília, depois marcou um na partida de volta da Recopa-2021, passou em branco no Paulistão-2021 junto com o time, depois voltou a anotar na final da Libertadores-2021 e na final do Mundial-2021, e agora na ida da Recopa-2022, ou seja, o meia tem seis gols marcados em seis decisões nesse período.

Nesta quarta-feira, Veiga estará em campo para disputar mais uma final pelo Palmeiras e novamente estará nele depositada a esperança de balançar a rede do adversário, principalmente se for para converter uma cobrança de pênalti. Levando em conta esse retrospecto recente, pode vir mais um gol do camisa 23 para sua coleção de tentos importantes. Já teve na ida. Será que tem na volta?

Raphael Veiga nas decisões do Palmeiras:

Final Paulistão-2020 – marcou um gol nas cobranças de pênalti

​Final Libertadores-2020 – passou em branco

Final Copa do Brasil-2020 – passou em branco na ida e na volta

Supercopa do Brasil-2021 – marcou dois gols

Recopa-2021 – marcou um gol no jogo de volta

Paulistão-2021 – passou em branco

Libertadores-2021 – marcou um gol

Mundial-2021 – marcou um gol

Recopa-2022 – marcou um gol no jogo de ida

