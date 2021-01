Tem inicio reunião de Análise de Mercado do Copom

Começou às 10h06 desta terça-feira a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). Na tarde de hoje, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição ainda participam da reunião de Análise de Conjuntura, também no âmbito do Copom. Nesta quarta-feira, 20, eles têm mais uma rodada de discussões antes de indicarem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 2,00% ao ano.

Em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira, a expectativa unânime do mercado financeiro é de que a Selic ficará estável. Se confirmada, esta será a quarta manutenção da taxa básica após nove reduções consecutivas.

De um total de 58 instituições consultadas pelo Estadão/Broadcast, todas esperam pela manutenção da Selic em 2,00% ao ano. Para o fim de 2021, as casas esperam desde uma Selic estável em 2,00% até um aumento dos juros a 4,75% ao ano. A mediana é de 3,50%.

Desde a última reunião do comitê, em 8 e 9 de dezembro, existe a expectativa de que possa ocorrer a retirada do “forward guidance” da comunicação BC, encerrando o “compromisso” de não elevar os juros básicos da economia brasileira. Analistas afirmam, contudo, que o BC deve reforçar que o fim do instrumento não tem “relação mecânica” com o começo do ciclo de aperto monetário e que essa decisão volta a depender das projeções de inflação e do balanço de riscos, o “receituário” do regime de metas.

