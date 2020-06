“Tem cliente que paga só para me ver dormindo”, diz a ex-BBB Clara Aguilar

A ex-bbb Clara Aguilar, que participou da 14ª edição do reality global, marcou presença virtualmente na madrugada desta quinta-feira (04), do programa ‘Conversa com Bial’. Na atração, ela revelou alguns pedidos exóticos que seus clientes têm feito durante a quarentena.

De acordo com a camgirl, sua clientela tem procurado mais para ter companhia do que para assistir ao show sensual que realiza.

“Agora na quarentena tem gente que está pagando para ter companhia até na hora de comer; para almoçar e jantar junto. Tem uns que perguntam: ‘Tudo bem se eu pedir uma pizza e a gente ficar só conversando?'”.

E continuou; “Tem muito cliente que entra para ficar falando sobre o coronavírus, sobre o que está fazendo na quarentena, quais livros está lendo e quais os filmes que está assistindo”.

Clara também falou de uma pessoa em especial que fez um pedido estranho. “Tem um cliente que passa a noite inteira comigo. Ele gosta de me ver dormir e paga só para me ver dormindo. Tem outro que gosta de pé, que é um fetiche comum. Então, eu deixo a câmera direcionada para o meu pé, geralmente coloco um filme para assistir, e fico lá enquanto o dinheiro vai entrando”, revelou ela que chegou a faturar U$ 20 mil (cerca de R$ 101 mil, na cotação atual do real) em um mês no passado.

A ex-sister finalizou a entrevista dizendo que os clientes procuram ela não só para sexo, mas para uma companhia. “Algumas pessoas só querem companhia. Muita gente pensa que camgirl é só para tirar a roupa e tal, mas eu sempre digo que uma camgirl de sucesso faz mais dinheiro com roupa do que sem, porque acabamos fazendo papel de psicóloga e amiga”, concluiu.