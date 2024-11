Teleton 2024 tem volta de Eliana ao SBT, homenagem a Silvio Santos e ‘mergulho’ de Patrícia Abravanel e Celso Portiolli

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 8:49 Para compartilhar:

No sábado, 9, o SBT foi palco do Teleton 2024, maratona solidária em favor da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Além de momentos de homenagem a Silvio Santos, o programa celebrou a volta de Eliana ao palco da emissora. Já durante a madrugada deste domingo, 10, Patrícia Abravanel e Celso Portiolli relembraram a memória do veterano da TV ao repetir uma brincadeira clássica dos anos 1990, mergulhando em um tanque de água ao atingir a meta de arrecadação de R$ 36 milhões — superando os R$ 35 milhões inicialmente estabelecidos.

Retorno de Eliana

A edição deste ano chamou atenção pelo primeiro retorno de Eliana ao SBT após sua mudança para a TV Globo. A apresentadora e o ex-colega Celso Portiolli padrinhos da campanha.

“Cada vez que eu visito a AACD, sinto a certeza de que tenho uma linda missão nessa vida: usar a minha comunicação para o bem das pessoas. Como madrinha do Teleton, faço o que posso para ajudar essa causa que faz a diferença na vida de tantas famílias”, afirmou a apresentadora do “The Masked Singer”.

Homenagem a Silvio Santos

A noite incluiu homenagens sutis ao apresentador falecido em agosto de 2024, com Patrícia Abravanel reforçando a importância de seguir a tradição do pai ao pedir doações de “pelo menos R$ 5”, como ele fazia em vida. Encerrando o evento, um vídeo com pacientes da AACD cantando “Silvio Santos mora aqui” emocionou o público.

Entre os convidados especiais, Xuxa, a eterna Rainha dos Baixinhos, apresentou uma regravação da música “Lua de Cristal” para o evento e expressou sua admiração pela causa.

Participação de famosos

A Campanha AACD Teleton reuniu artistas de diversas emissoras para mobilizar fãs e espectadores em prol da pessoa com deficiência física. Do SBT, participaram Benjamin Back, Cariúcha, Cesar Filho, elenco da novela “A Caverna Encantada” e da série “O Picapau Amarelo”, Fabiana Karla, Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Léo Dias, Lucas Guimarães, Luís Ricardo, Luiz Alano, Marcão do Povo, Márcia Dantas, Michelle Barros, Nadja Haddad, Narcisa (Thiago Barnabé), Otávio Mesquita, Paulo Mathias, Ratinho, Renata Kuerten, Silvia Abravanel, Simone Queiroz, Tirullipa, dentre outros.

Ana Furtado, Camila Loures, Carlinhos Maia, Dani Calabresa, Fátima Bernardes, Gkay, João Guilherme e Renato Aragão também marcaram presença, além de grandes talentos de outras emissoras, como Adriane Galisteu e Tom Cavalcante (Record TV); Evandro Cini (Jovem Pan); Claudete Troiano e Sônia Abrão (Rede TV!); e Tati Machado (TV Globo).

Um dos grandes destaques foi a participação da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, cantando o cantou o clássico “Lua de Cristal”. A trilha sonora ainda contou com shows de artistas como João Gomes, Joelma, Juliette, Lauana Prado, Lexa, Luan Pereira, Maiara & Maraisa, Manu Bahtidão, MC Daniel, Mumuzinho, Nattanzinho, Zezé Di Camargo e muitos outros.

A bancada digital teve participação de influenciadores como Ana Clara Moniz, Aretuza Lovi, Bianca Alencar, Bomtalvão, Coringa, Franciny Eklke, Gouvs, João Pedrosa, Kaysar Dadour, Ketly Vieira, Marcos Freire, Thayse Teixeira, Toninho Tornado, Vini Sardi e mais.

Além disso, o Grupo Flow, maior hub de podcasts do Brasil, também esteve presente com participações de Carlos Tramontina, do Flow News, e Igor 3K, do Flow Podcast. O grupo também realizou chamadas para doação nos seus podcasts desde o início da Campanha AACD Teleton.