Telescópio James Webb acha possível sinal de vida em exoplaneta

Uma nova pesquisa com o Telescópio Espacial James Webb revelou a presença de moléculas contendo carbono no exoplaneta K2-18 b. Isso indica que ele pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e uma superfície coberta de água – o que aumenta as chances de haver vida por lá.

Essa descoberta sugere que o K2-18 b poderia ser um exoplaneta Hycean — uma classe de planetas que se acredita possuir atmosferas ricas em hidrogênio e superfícies cobertas por oceanos de água.

Localizado na zona habitável e orbitando sua estrela hospedeira, K2-18, K2-18 b está a 120 anos-luz da Terra.

Seu tamanho, situado entre o da Terra e o de Netuno, torna-o único, pois não existem planetas equivalentes em nosso sistema solar. Esses sub-Netunos não são bem compreendidos devido à sua raridade e apresentam muitas dúvidas sobre suas propriedades atmosféricas.

A possibilidade de que K2-18 b possa ser um exoplaneta Hycean é empolgante para os astrônomos.

“Nossas descobertas ressaltam a importância de considerar diversos ambientes habitáveis na busca por vida em outros lugares”, explicou o autor principal Nikku Madhusudhan, da Universidade de Cambridge, em um comunicado de imprensa.

A abundância de metano e dióxido de carbono em K2-18 b, juntamente com a falta de amônia, alimenta a hipótese de que pode haver um oceano de água sob sua atmosfera rica em hidrogênio.

As observações do James Webb também sugeriram a presença de sulfeto de dimetila (DMS), uma molécula na Terra que só é produzida pela vida. Entretanto, essa inferência requer validação adicional.

Desafios e observações futuras

Caracterizar as atmosferas de exoplanetas como o K2-18 b é um desafio devido ao brilho de suas estrelas-mãe. A equipe superou esse obstáculo estudando a luz da estrela-mãe do K2-18 b enquanto ela passava pela atmosfera do exoplaneta.

A equipe planeja realizar mais pesquisas, além da recente que foi publicada na revista The Astrophysical Journal Letters, usando o espectrógrafo MIRI do Webb para validar suas descobertas e obter mais informações sobre as condições do K2-18 b.

“Nosso objetivo final é a identificação de vida em um exoplaneta habitável, o que transformaria nossa compreensão do nosso lugar no universo”, concluiu Madhusudhan.

Apesar do potencial do K2-18 b, seu grande tamanho e possível manto de gelo de alta pressão significam que ele pode não necessariamente suportar vida. Entretanto, essas descobertas são um passo promissor para a compreensão dos mundos Hycean e seu potencial como ambientes habitáveis.

