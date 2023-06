Telescópio Euclid partirá em 1º de julho para explorar lado oculto do universo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2023 - 15:58 Compartilhe

O telescópio espacial europeu Euclid será lançado em 1º de julho, dos Estados Unidos, para tentar desvendar dois grandes enigmas do universo, a matéria e a energia escuras, anunciou, nesta quarta-feira (21), a Agência Espacial Europeia (ESA) pelo Twitter.

O satélite, que sairá de Cabo Canaveral, na Flórida, será levado por um foguete Falcon 9, da empresa americana SpaceX.

Concebido pela Thales Alenia Space, o satélite de duas toneladas, 4,7 metros de altura e 3,5 de comprimento, será posicionado perto do telescópio espacial James-Webb, a 1,5 milhões de quilômetros da Terra.

Do chamado ponto de Lagrange 2, Euclid – nome em homenagem ao pai da geometria, o grego Euclides – projetará um mapa tridimensional do universo, que abrangerá 2 bilhões de galáxias, cobrindo um terço da abóbada celeste e retrocedendo no tempo até 10 bilhões de anos atrás.

Esta inédita cartografia visa reconstruir a história do universo “por parcelas do tempo”, explicou o astrofísico Yannick Mellier, do consórcio Euclid, em coletiva de imprensa em 13 de junho.

A ideia é entender melhor a matéria escura e a energia escura, que constituem 95% do universo, mas cuja natureza é completamente desconhecida.

Ambos são invisíveis e, até o momento, puramente teóricos, mas os cientistas precisam desses componentes para compreender o cosmos.

A hipótese é que a matéria escura atuaria como um cimento dentro das galáxias, o que explicaria por que não se dispersam em nuvens de estrelas. Já energia escura é necessária para explicar a expansão acelerada do universo.

Com essa missão, os astrônomos esperam conhecer mais sobre como ambos atuam e evoluem com o tempo.

