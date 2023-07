Telescópio Euclid completa manobra para corrigir trajetória

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 16:33 Compartilhe

MILÃO, 3 JUL (ANSA) – O telescópio espacial europeu Euclid, lançado no último sábado (1º), completou com sucesso uma manobra prevista para corrigir sua trajetória.

O comando de ação foi enviado da Terra no domingo (2), com o objetivo de mudar a direção da espaçonave em cerca de 2,14 metros por segundo.

Os motores do Euclid, telescópio também chamado de “detetive” pela Agência Espacial Europeia (ESA), foram acionados por cerca de três minutos para corrigir o curso.

“Quanto mais cedo essa manobra for realizada, menos combustível será necessário posteriormente”, explicaram os técnicos da ESA.

Com isso, o Euclid está a caminho do ponto Lagrange 2, localizado a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, onde realizará sua missão de observação. A viagem do instrumento deverá durar pelo menos um mês.

O Euclid foi projetado para investigar os mistérios da matéria e da energia escura que ocupam 95% do universo. A Agência Espacial Italiana e os Institutos Nacionais de Física Nuclear e de Astrofísica participaram ativamente da construção da construção do telescópio. (ANSA).

