Telescópio espacial Euclid envia primeiras imagens à Terra

ROMA, 31 JUL (ANSA) – Pesquisadores espaciais definiram como “hipnóticas” as primeiras imagens enviadas à Terra pelo Euclid, telescópio da Agência Espacial Europeia (ESA), lançado para apoiar estudos sobre matéria escura.

As fotografias de teste capturaram galáxias em espiral e elípticas sobre um fundo de estrelas e constelações.

Os equipamentos usados para capturar as imagens foram desenvolvidos com o apoio da Itália, através da Agência Espacial Italiana, do Instituto Nacional de Astrofísica e do Instituto Nacional de Física Nuclear.

As primeiras imagens da operação oficial devem chegar em cerca de dois meses, mas as fotos de teste já são consideradas a prova de que o telescópio espacial está funcionando conforme o esperado.

O equipamento chegou ao ponto de observação no último dia 28 de julho e ficará posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

“Depois de mais de 11 anos de projeções e desenvolvimento do Euclid, é extremamente emocionante ver essas primeiras imagens”, disse Giuseppe Racca, gerente do projeto do telescópio na ESA.

Ele ainda afirmou que o potencial do telescópio é muito maior: “Uma vez calibrado completamente, o Euclid poderá observar bilhões de galáxias para criar o maior mapa 3D do céu já visto”.

O chefe do Consórcio Euclid, Yannick Mellier, também comemorou o resultado: “Com Euclid e seus dados, esperamos poder inaugurar uma nova era da cosmologia observacional e da astronomia estatística”.

A missão custa 1,4 bilhão de euros (R$ 7,3 bi), e a Itália colabora através de uma série de universidades, como as de Bolonha, Ferrara, Turim, Gênova, Salento, Trieste, Milão e Roma.

Centros italianos de pesquisa também foram responsáveis por construir os sensores de navegação, o satélite e os painéis solares. (ANSA).

