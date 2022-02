Telegram suspende contas após decisão do STF

(Reuters) – O Telegram suspendeu no sábado contas de investigados em inquérito do Supremo Tribunal Federal, cumprindo determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesse sentido.

“Em respeito à decisão judicial proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da PET 9935, o Telegram suspendeu três contas atribuídas a um dos investigados pela suspeita de liderar esquema de financiamento de milícias digitais no Brasil”, disse a corte em nota à imprensa.

Entre as contas suspensas está a do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que já foi alvo de medida semelhante em seus canais em outras redes sociais, como Twitter e YouTube.

Moraes havia determinado o bloqueio de três perfis do Telegram envolvidos em investigação sobre propagação de discurso de ódio e fake news, sob pena de o aplicativo ser retirado do ar em caso de descumprimento.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

Saiba mais