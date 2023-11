Telefónica tem lucro líquido de 502 milhões de euros no terceiro trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 11:27 Para compartilhar:

A Telefónica divulgou nesta quarta-feira, 8, que teve lucro líquido de 502 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023, 9,3% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O valor ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela Factset, que previam lucro de 242 milhões de euros.

A receita da companhia de telecomunicações espanhola teve queda anual de 0,2% entre julho e setembro, a 10,321 bilhões de euros, e ficou levemente abaixo do consenso de analistas, que projetavam vendas de 10,495 bilhões de euros.

Já o lucro operacional antes de depreciação e amortização (Oibda) da Telefónica somou 3,33 bilhões de euros no trimestre, uma alta de 2,5% comparado ao mesmo período de 2022.

