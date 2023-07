Telefónica supera expectativas de lucro, Oibda e receita no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 7:36 Compartilhe

A Telefónica divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 462 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, valor 44% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado.

A receita da companhia de telecomunicações espanhola teve expansão anual de 0,9% entre abril e junho, a 10,13 bilhões de euros.

Já o lucro operacional antes de depreciação e amortização (Oibda) da Telefónica somou 3,14 bilhões de euros no trimestre, mantendo-se praticamente estável na comparação anual.

Os resultados de lucro, Oibda e receita da Telefónica superaram as previsões de analistas, de 274 milhões de euros, 3,12 bilhões de euros e 10,08 bilhões de euros, respectivamente, segundo consenso fornecido pela própria empresa. Na abertura dos negócios da Bolsa de Madri, às 4h (de Brasília), a ação da Telefónica subia 1,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

