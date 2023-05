Telefónica supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2023 - 7:26 Compartilhe

A Telefónica divulgou nesta quinta-feira (11) que teve lucro líquido de 298 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, bem menor do que o ganho de 706 milhões de euros apurado em igual período do ano passado. A receita da companhia de telecomunicações espanhola teve expansão anual de 6,7% entre janeiro e março, a 10,04 bilhões de euros, com contribuições positivas de todas as regiões e unidades de negócios.

Já o lucro operacional antes de depreciação e amortização (Oibda) da Telefónica somou 3,12 bilhões de euros no trimestre, ante 3,20 bilhões de euros um ano antes. Os resultados de lucro, Oibda e receita da Telefónica superaram as previsões de analistas, de 279 milhões de euros, 3,08 bilhões de euros e 9,74 bilhões de euros, respectivamente, segundo consenso fornecido pela própria empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

