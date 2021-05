Telefônica se une com Teladoc Health para lançar plataforma de telemedicina

A Telefônica, dona da Vivo, assinou um memorando de entendimentos vinculante com a Teladoc Health, uma das líderes em mundiais em telemedicina, para a criação de uma plataforma digital de saúde e bem-estar batizada de Vida V.

A nova plataforma irá oferecer aos clientes finais e às pequenas e médias empresas acesso a serviços de telemedicina e outras soluções relacionadas. A plataforma tem previsão de lançamento nos próximos meses e estará disponível para qualquer consumidor, inclusive por não assinantes da Vivo.

Segundo comunicado da Telefônica ao mercado divulgado na noite desta terça-feira, 11, a Vida V será oferecida por meio de um aplicativo que incluirá consultas médicas, programas de bem-estar, desconto em farmácias e outros benefícios. Funcionalidades, novos serviços e parceiros serão incluídos na plataforma em breve.

O lançamento da Telefônica vai de encontro à estratégia cada fez mais difundida entre as operadoras de telecomunicações de se tornarem um hub de serviços variados. Até aqui, as iniciativas mais avançadas são no ramo financeiro, como ofertas de crédito pessoal, transferências e parcerias com bancos digitais.

O diretor de Relações com Investidores da Telefônica, David Melcon, ressaltou no comunicado que a iniciativa da operadora visa a reforçar seu ecossistema digital com a atuação no campo da saúde e bem-estar.

