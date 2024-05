Telefónica salta em lucro e surpreende também em receita e Ebtida no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 7:14 Para compartilhar:

A Telefónica divulgou nesta quinta-feira (9) que teve lucro líquido de 532 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024, 78,9% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O valor ficou bem acima do consenso dos analistas, de lucro de 388 milhões de euros.

A receita da companhia de telecomunicações espanhola teve alta anual de 0,9% entre janeiro e março, para 10,14 bilhões de euros, e ficou levemente acima da expectativa, de 10,07 bilhões de euros.

Já o lucro operacional antes de depreciação e amortização (Ebtida) da Telefónica somou 3,21 bilhões de euros no trimestre, uma alta de 1,9% na comparação e acima do consenso de 1,18 bilhões de euros. *Com informações da Dow Jones Newswires.