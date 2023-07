Telefônica Brasil tem lucro de R$ 1,121 bilhão no 2º trimestre, alta de 50,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 19:11 Compartilhe

A Telefônica Brasil (dona da Vivo) apresentou lucro líquido consolidado de R$ 1,121 bilhão no segundo trimestre de 2023, alta de 50,3% ante o mesmo período de 2022, de acordo com balanço publicado nesta terça-feira, 25.

O salto no lucro foi resultado do crescimento da receita com internet móvel e fixa, manutenção de custos sob controle e uma menor despesa financeira, de acordo com a operadora.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 11,1% na mesma base de comparação, chegando a R$ 5,085 bilhões. A margem Ebitda subiu 1,2 ponto porcentual, para 39,9%.

A receita operacional líquida cresceu 7,6%, para R$ 12,733 bilhões. O crescimento da receita da operadora foi puxado pelo segmento móvel, com um aumento de 10,1%, enquanto o segmento fixo teve uma alta de 2,3%.

Os custos totais aumentaram 5,4%, para R$ 7,648 bilhões, devido principalmente à

inflação do período e maiores custos atrelados ao segmento B2B.

O fluxo de caixa operacional totalizou R$ 2,732 bilhões, avanço de 36,4%.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 486 milhões, o que representa uma redução de 19,2% na comparação anual, principalmente em função de maiores receitas com variações monetárias e de aplicações financeiras.

