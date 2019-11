Telefônica Brasil: lucro líquido contábil é de R$ 965 mi no 3º trimestre (+69,6%)

A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, apurou lucro líquido de R$ 965 milhões no terceiro trimestre, queda de 69,6% na comparação anual. O dado é contábil, que leva em conta os efeitos da adoção do padrão contábil IFRS 16, sobre alocação de contratos de arrendamento nos números de 2019. O resultado pro forma, excluindo IFRS 16 e comparáveis com 2018, indica lucro líquido de R$ 1,046 bilhão, 67,1% menor do que no terceiro trimestre de 2018.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente ficou em R$

3,995 bilhões, 2,8% acima do mesmo período de 2018, com margem de 36,2% no trimestre, levemente superior, em 0,1 ponto porcentual. “O crescimento do EBITDA deveu-se à expansão da receita móvel e de ultra banda larga, além das medidas efetivas e duradouras de eficiência em custos adotadas”, diz a companhia no informe de resultados.

A receita líquida alcançou R$ 11,047 bilhões no terceiro trimestre, alta de 2,6% sobre igual intervalo do ano passado.