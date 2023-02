Telefônica Brasil eleva preços de planos em 11% em fevereiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 15:41 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A Telefônica Brasil, dona da Vivo, elevou os preços de entrada de seus planos mensais controle e pós-pago em 11% no início de fevereiro.

As informações foram divulgadas por analistas do JPMorgan, em relatório que rastreia reprecificações das operadoras de telefonia do país, e confirmada pela Telefônica Brasil.

A oferta de entrada para o plano controle foi a 57 reais por mês, o que significa prêmios de 12% e 27% ante as rivais TIM e Claro, respectivamente, escreveram analistas liderados por Marcelo Santos, em relatório datado de quinta-feira. O aumento é em comparação a 31 de janeiro.





Já o piso do pós-pago da Vivo subiu a 122 reais por mês, o que coloca o preço da modalidade 22% acima do oferecido pela TIM e 11% mais caro em relação à Claro, segundo o relatório.

“Vemos este movimento como positivo para o setor, principalmente considerando que após a migração da base da Oi e a redução do ICMS, a maioria das mudanças de preços foram negativas –incluindo alguns movimentos promocionais–“, disseram os analistas.

Segundo o banco, a TIM e a Claro mantiveram os preços inalterados no início de fevereiro.

Por volta de 15h10, a ação da Telefônica Brasil subia 1,9%, a 39,19 reais, enquanto o Ibovespa caía 0,21%. TIM, que publicou resultados na noite da véspera, avançava 3,79%.

(Por André Romani)





