Telefônica Brasil anuncia acordo para ampliar parceria entre Vivo e CDFA

A Telefônica Brasil assinou nesta quinta-feira, 8, memorando de entendimentos vinculante para formalizar parceria com a CDF Assistência e Suporte Digital (CDF), um marketplace de soluções de assistência residencial e tecnológica, visando ampliar a relação comercial já existente entre as duas empresas.

A partir do novo acordo, a Vivo busca ser “referência, no mercado brasileiro, na oferta de serviços de suporte tecnológico para a casa conectada, ampliando o portfólio de serviços existente que passa a incluir desde os serviços de suporte técnico, até outras áreas como configuração de rede Wi-Fi e física e instalação e configuração de dispositivos inteligentes, os quais terão forte crescimento em função da evolução esperada da internet das coisas (IoT)”, afirma a empresa em comunicado ao mercado.

No âmbito da parceria, a Vivo passará a deter o direito de adquirir uma participação minoritária no capital social da CDF. Tal dispositivo, porém, ainda depende do cumprimento de determinadas metas.

A operação ainda aguarda a assinatura de documentos definitivos no prazo de 120 dias, além da aprovação prévia da autoridade antitruste brasileira.

Veja também