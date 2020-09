Telefone toca ao vivo durante ‘Redação SporTV’ e Ana Thaís brinca: ‘Dessa vez, não é o meu’ Interfone ataca novamente? Programa esportivo contou com barulho de telefone e comentaristas caíram na gargalhada. Jornalista foi vítima de situação parecida

Uma cena inusitada interrompeu o programa esportivo “Seleção SporTV”, nesta terça-feira. Enquanto Carlos Cereto e Ana Thaís comentavam as novidades do mundo do futebol, um som de telefone dentro do estúdio invadiu os comentários e arrancou gargalhadas dos comentaristas. Cereto chegou a brincar com a situação: “Alô!”.

Além de Ana e do apresentador, o ex-jogador e agora comentarista Paulo Nunes e o narrador Cléber Machado estavam no programa. A piada ainda rendeu outras brincadeiras de Cereto, que disse que o telefonema teria partido do diretor da atração para que eles mudassem de assunto. O telefone tocou outra vez e Cereto repetiu o bom humor.

No entanto, o barulho não foi identificado pelos comunicadores que estavam no ar. Quem se divertiu com a cena que chamou a atenção dos jornalistas foi Ana Thaís, porém, ela tem um motivo especial.

– Dessa vez, não é o meu. Ele está aqui comigo – disse ela, lembrando outro caso inesperado.

No último dia 17, a jornalista Ana Thaís chegou a passar por situação semelhante enquanto comentava de casa durante outro programa da casa. A situação inusitada chamou a atenção, também arrancou risos dos parceiros de tela e precisou sair para atender.

