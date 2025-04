Ao menos três pessoas morreram nesta quinta-feira (17) quando um teleférico caiu em uma cidade na região de Nápoles, no sul da Itália, informou a Prefeitura à AFP.

“De acordo com as últimas notícias, há cinco minutos havia três ou quatro mortos e alguns desaparecidos, não está claro”, disse uma autoridade do município de Castellammare di Stabia, onde ocorreu o acidente.

*Em atualização